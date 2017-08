Vandaag 9 augustus 2017, weer zo een moment waarbij de Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB) o.l.v. Raymond Sapoen terugblikt naar hoe een deel van onze voorouders de overtocht van Indonesië naar Suriname maakte om samen met de oorspronkelijke bewoners en de overige bevolkingsgroepen van dit prachtig land een nieuw bestaan op te bouwen.Zoals het elke jonge natie is overkomen zal ook de onze moeten worstelen om die ontwikkeling en welvaart te bereiken die andere landen reeds lang voor ons hebben kunnen verwerven. De geschiedenis van een volk is medebepalend hoe het heden en de toekomst van die samenleving eruit zal zien.Ongeveer 500 jaar geleden kunnen we stellen dat met opgetekende gebeurtenissen, overgeleverde vertellingen en ontdekkingen de geschiedenis van de Amerika’s eigenlijk een aanvang maakte. Alhoewel de beschaving van de Maya’s en Azteken toch vrij hoog was, is er niet veel bekend dan hoofdzakelijk de astronomische voorstellingen, de irrigatiesystemen, gebouwen en ruïnes die hun mate van hun ontwikkeling konden bevestigen.De ontwikkeling die volkeren doorgaans moeten meemaken om tot een eenheid gesmeed te worden, duurt eeuwen. Deze eenheid, saamhorigheid en gezamenlijk de ontwikkeling van gemeenschappen ter hand nemen, is niet iets dat vanzelfsprekend is. Zeker als wij als afstammelingen van volkeren vanuit haast alle delen van de wereld met onze Inheemse zusters en broeders thans samen het Surinaamse volk uitmaken.Gelukkig is ons volk voor wat onze culturele afkomst betreft grotendeels reeds naar elkaar toegegroeid. Maar hoe wij richting moeten geven aan onze verdere ontwikkeling alsook de economie des lands, om van daaruit meer welvaart en welzijn te bestendigen, is er nog een lange weg te gaan. Maar dat komt er wel. We moeten ons gelukkig prijzen dat vergeleken met andere landen/continenten waar met zware strijd en heel veel bloedvergieten deze verworvenheden bereikt zijn (dit duurde langer dan een millennium), dit bij ons helemaal niet in die mate is geschied.De hedendaagse Surinamer van Javaanse komaf heeft de afgelopen decennia getoond over een tomeloos geduld, veel verdraagzaamheid en tolerantie te beschikken. Voorts leveren zij vanwege hun goede scholing alsmede hun werklust in alle geledingen van onze maatschappij hun bijdrage vooral als het gaat om beroepen en werkzaamheden waar geduld en nauwkeurigheid een voorname rol spelen. Ze voeren al hun activiteiten en werkzaamheden met toewijding en een hoge mate van productiviteit uit, waarbij de gotong royong gedachte (een eigenschap waarbij iemand of een organisatie door meerderen meestal pro Deo geholpen wordt) waar nodig ook meegenomen wordt.Ook onze Inheemse Surinamers timmeren flink aan de weg. Alhoewel deze bevolkingsgroep de enige is die van oorsprong ons land reeds bewoonde zij vergeleken met de andere Surinamers juist in de minderheid zijn. Zij strijden voor het behoud van gebieden die voor hen hun levensader vormen maar ook een stukje historie hebben. Het streven van de huidige regering is om onze Inheemsen maar ook de Marrons deelgenoot te laten worden van een moderne samenleving.De nutsvoorzieningen worden aardig uitgebreid zelfs internet en heldere televisiebeelden hebben wij in grote delen van ons achterland, terwijl de keus om gebruik te maken van hun eeuwenoude cultuuruitingen en tradities, van kracht blijft .De HVB is daarom blij dat zij binnen deze coalitie ook die hervormingen en vernieuwingen voor elke ingezetene mede tot stand mag helpen brengen. HVB’ers feliciteren daarom de samenleving met deze gedenkwaardige dag i.h.b. onze Inheemsen en onze nazaten van de uit Java geïmmigreerde voorouders.De HVB zal deze herdenking niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 08 augustus 2017 zal vanaf 18.00 uur vanuit het HVB-Centrum te Marienburg een culturele happening plaatsvinden die vooraf zal gaan met een kranslegging bij het “Monument ter nagedachtenis aan de komst van de eerste Javanen in Suriname”.Hervormings en Vernieuwings Beweging