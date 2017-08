Door een stagnatie in de reguliere aanvoer van vaccins kan het Nationaal Immunisatieprogramma (NIP) van Volksgezondheid nu niet voorzien in de behoefte aan het kindervaccinatieprogramma. Het gaat in deze om de volgende vaccinaties: Pentavalent, DKT, en bOPV.Ondanks de te korten aan vaccinaties momenteel, drukt Volksgezondheid gezondheidzorgwerkers, dienstverleners en ouders op het hart, de kinderen toch te vaccineren volgens het reguliere vaccinatie schema met de vaccins die wel beschikbaar zijn. Zodra de nu ontbrekende vaccins binnen zijn, zal geheel volgens de regels van het kindervaccinatie programma, de achterstand ingelopen worden door eerst de kinderen die nu deze vaccinaties missen, te vaccineren.Het ministerie is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat door betere afstemming en voorraadbeheer, soortgelijke situaties voorkomen worden. Dit laat Volksgezondheid weten via het Nationaal Informatie Instituut.