Leo Lieuw, verzorger vanopis maandag overleden. Hij werd 66 jaar. Lieuw heeft bij diverse media gewerkt. Bijmaakte hij decennialang voornamelijk politieberichten. In die tijden konden verslaggevers nog bellen naar diverse politiebureaus om aan informatie te komen.Lieuw was bijzonder geschokt door de moord op collega's op 8 december 1982. Elk jaar op 8 december liet hij als protest zijn hoofd kaal scheren. Hij vroeg op zijn manier de aandacht voor het drama dat zich heeft voltrokken. Hij kwam ook openlijk uit voor zijn mening.Velen zullen Leo Lieuw blijven gedenken als een trouwe collega. Hij deed zijn mediawerk met passie. Hij heeft meer dan veertig jaar parttime zijn krachten gegeven in het informeren van het publiek.