Nadat de bromfietser Robienzo Wee Wee (18) maandag na een botsing te Wakibasu 2 in het district Brokopondo overleed, kwamen de plaatselijke bewoners in opstand. Zij gooiden met stenen op alle andere autobestuurders die met hun voertuigen voorbijreden. De voorruiten van twee voertuigen zijn hierdoor vernield. Ook het voertuig van de tegenligger die Robienzo aanreed, poogde de menigte in brand te steken, maar de politie van Bronsweg kon dat voorkomen.Robienzo kwam vanuit Atjoni en ging richting de Afobakkaweg, met als voorrijder een auto. Achter hem verplaatste een andere bromfietser zich in dezelfde rijrichting.Ter hoogte van Wakibasu 2, bracht de autobestuurder zijn voertuig tot stilstand. Robienzo stopte eveneens met zijn bromfiets. Zijn achterrijder die vermoedelijk niet op het verkeer lette, reed Robienzo aan met het gevolg dat hij van zijn brommer vloog. Hij kwam op de andere rijhelft te vallen. Op dat moment kwam er een auto als tegenligger en reed de tiener aan. De autobestuurder verkeerde niet onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd en is het voertuig voor herkeuring in beslag genomen.De achterrijder die als de vermoedelijke veroorzaker kan worden aangemerkt, maakte zich uit de voeten met achterlating van zijn bromfiets. Het slachtoffer is onder begeleiding van de plaatselijke arts in de pro wagen afgevoerd naar de Medische Zending, alwaar hij kwam te overlijden.De politie van Brownsweg kreeg assistentie van het Regio Bijstand Team Midden en militairen die in de omgeving zijn gedetacheerd. Hierdoor kon erger worden voorkomen en is de situatie genormaliseerd. De twee bromfietsen zijn door onbekenden weggenomen.En verdachte van de vernieling is reeds bij de politie bekend en wordt opgespoord. De politie van Brownsweg onderzoekt deze zaak verder.Met het overlijden van Robienzo is de verkeersbarometer landelijk gestegen naar 45. Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is ter obductie in beslag genomen, meldt de politie Public Relations.