Kojo Bedu-Addo van de afdeling Social Responsibility van Newmont Suriname, samen met de meester en een aantal jongeren van het Abadoe internaat. (Foto: Newmont Suriname)





Uit veldonderzoek van de afdeling Social Responsiblity van het bedrijf was gebleken dat de omliggende gemeenschappen vaak te kampen hebben met water. De bedoeling is dat de bewoners regenwater kunnen opvangen en opslaan. “De watertanks worden centraal geplaatst in elk dorp, zodat iedereen kan profiteren van de extra wateropslag,” zegt Winston Wilson van de afdeling Social Responsibility.De RGD-poli en het Abadoe internaat te Moengo zijn ook bedacht met medicinale klamboes, airco-units en 21 scheepsbedden inclusief matrassen. Het internaat heeft ook twee automatische drogers gehad. De totale schenking vertegenwoordigt een waarde van US$ 8.500.