Getuigen zeggen dat veiligheidstroepen van korte afstand hagelschoten hebben afgevuurd op demonstranten. (Foto: AFP)





Het VN-mensenrechtenbureau zegt dat de veiligheidsmachten naar verluidt verantwoordelijk zijn voor minstens 46 doden die zijn gevallen tijdens protest gerelateerd geweld. De bevindingen zijn gebaseerd op interviews.In een verklaring die vandaag, dinsdag, is gepubliceerd, zegt dat de organisatie geen toegang van de Venezolaanse autoriteiten heeft gehad ondanks verzoeken. De Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, Zeid Ra'ad Al Hussein, zegt dat daarom een team van mensenrechtenambtenaren in dienst is genomen om de mensenrechtensituatie in het land op afstand te controleren. Het VN-mensenrechtenteam heeft op afstand interviews afgenomen, omdat de Venezolaanse autoriteiten zijn verzoeken tot toegang in het land onbeantwoord hebben gelaten.Getuigen hebben de VN verteld dat de Venezolaanse veiligheidsmachten zonder waarschuwing traangas en hagelschoten hebben afgevuurd. "Veiligheidsdiensten hebben naar verluidt ook gebruik gemaakt van dodelijk geweld tegen demonstranten," aldus de verklaring."Sinds de aanvang van de demonstratie in april is er een duidelijk patroon van overmatige kracht gebruikt tegen protesten. Enkele duizenden mensen zijn willekeurig gevangen gezet, waarvan velen naar verluidt slecht zijn behandeld en zelfs zijn gemarteld. Enkele honderden zijn berecht door militaire rechtbanken in plaats van burgerlijke,” zegt Hussein. Hij heeft erop gewezen dat "sommige groepen demonstranten ook geweld hebben gebruikt, waarbij aanvallen tegen beveiligingsambtenaren zijn gemeld".Het VN-mensenrechtenteam zegt dat volgens schattingen er meer dan 5.000 mensen willekeurig tussen 1 april, toen de protesten begonnen en 31 juli, in hechtenis zijn genomen. De hoge commissaris dringt er bij de Venezolaanse autoriteiten op aan onmiddellijk het buitensporige gebruik van geweld tegen betogers te stoppen, willekeurige detentie te beëindigen en alle willekeurigen die in hechtenis zijn genomen, vrij te laten".Kort nadat het rapport is uitgegeven, heeft het Hooggerechtshof in Venezuela de arrestatie bevolen van oppositie burgemeester, Ramón Muchacho. De rechtbank heeft hem tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld en heeft hem vanochtend vroeg van zijn kantoor verwijderd. De rechtbank zei dat Ramón Muchacho niet kon voorkomen dat barricades werden opgeworpen tijdens anti-overheidsprotesten in Chacao, een bolwerk van de oppositie dat onder hem valt.Na een debat van negen uur heeft het Hooggerechtshof Muchacho (44) schuldig bevonden. Hij zou geen gehoor hebben geven aan een rechterlijke beslissing om het blokkeren van wegen te voorkomen. Chacao is één van de wijken in de hoofdstad, Caracas, in het centrum van de anti-overheidsprotesten die Venezuela de afgelopen vier maanden in de greep hebben.Het is een ontmoetingspunt voor demonstraties en zijn wegen worden vaak geblokkeerd, blokkades die door de oppositie worden georganiseerd om hun afkeuring van de overheid te tonen.Op 24 mei, na acht weken anti-overheidsprotesten, heeft het Hooggerechtshof Muchacho en zeven andere burgemeesters opgedragen om te voorkomen dat barricades werden opgeworpen. Waar de wegen waren geblokkeerd, moesten ze de obstakels verwijderen. De rechtbank waarschuwde dat als de burgemeesters geen gevolg gaven aan de order, ze tussen zes en 15 maanden in de gevangenis riskeerden. Naast Muchacho zijn ook drie andere oppositie burgemeesters schuldig bevonden aan dezelfde aanklacht, het niet kunnen voorkomen dat barricades werden opgeworpen.