De tarievenlijst voor materiaalkosten en inschrijfgeld voor het schooljaar 2017/2018.





Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en vicepresident Ashwin Adhin hebben in De Nationale Assemblee meegedeeld dat er overeenstemming is bereikt met Fibos. De ouders van kinderen moeten geen inschrijfgeld van SRD 120 betalen. De regering zal de subsidie van 80% voor het komende schooljaar uiterlijk maandag overmaken. Vandaag zullen afspraken verder in orde worden gemaakt met Fibos en de bewindsman.Diverse ouders blijken het inschrijfgeld al betaald te hebben. Zij hebben SRD 185 (inschrijfgeld + materiaalkosten) per kind neergeteld bij de bijzondere scholen. De scholen hadden aangegeven dat uiterlijk 11 augustus het geld gestort moest worden. Deze ouders moeten het teveel betaalde geld terugvorderen.De inschrijfgelden voor Havo, VWO, IMEAO, Pedagogische Instituten, Natin, AMTO is gebleven op SRD 250. Het inschrijfgeld voor IOL is verhoogd van SRD 850 naar SRD 1100. AHKCO-studenten betalen geen SRD 850 meer maar SRD 1000 voor het komende schooljaar. Voor alle bacheloropleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is het inschrijfgeld van SRD 1000 verhoogd naar SRD 1500.