Minister Peneux en vicepresident Ashwin Adhin hebben maandag in De Nationale Assemblee aangegeven dat de regering er alles aan gedaan heeft om te kunnen voldoen aan de eis van Fibos. De ouders moeten wel SRD 65 materiaalkosten betalen. Dat geldt ook voor kinderen die op de openbare lagere scholen worden ingeschreven.Het ligt wel in de bedoeling over te gaan tot subjectsubsidie. Peneux merkte op dat het streven is om voor het schooljaar 2018/2019 zover te zijn. Dit zal in overleg met Fibos worden uitgewerkt. De inschrijvingen beginnen maandag, dan moet het geld reeds overgemaakt zijn door Financiën.