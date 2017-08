De stichting Joy for All heeft vandaag een rolstoel gedoneerd aan de Mr. Huber stichting.





Op 30 juli was de strijd tussen team Stefano ‘Boeroe’ Rijssel en Emilio ‘Mietjo’ Limon, een hoogtepunt. Het was de nieuwe generatie voetbalambassadeurs tegen de oude generatie van 2008. Als bijzondere dank en waardering ontving Miguel Cronie, ex-international van Suriname, die door een voetbalongeluk de sport niet meer kan beoefenen, een award.De stichting Joy For All zet zich in om positieve zaken uit de mens te halen door middel van sport, motivatie en educatie. Volgens Emilio Limon van de stichting, was de voetbalbenefit een geslaagd evenement. “We hebben ons aan ons woord gehouden en teruggegeven aan de gemeenschap. Dat is ook het doel van de stichting.” Hij sprak dank uit aan de ondersteuners. De tehuizen zijn ingenomen met de schenkingen.De Mr. Huber stichting zet zich sinds 1985 in voor kinderen met een beperking. Op 9 augustus viert het Lotjes Huis Suriname zijn 50-jarig bestaan. Dit huis biedt opvang aan ondervoede of verwaarloosde kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar.Ala-D Media