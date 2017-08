Arbeiders van een bedrijf, onder wie ook Kertodimedjo, waren voor vertier te Blanche Marie. Op gegeven moment ging Kertodimedjo zaterdagmorgen het water is. Vermoed wordt dat hij is uitgegleden, waardoor hij in de diepte is verdwenen. De leiding van het bedrijf had een helikopter ingezet voor de zoekactie, zonder het gewenste resultaat.In de directe omgeving waar de onfortuinlijke man in de diepte verdween, is zijn ontzielde lichaam vandaag opgevist. Het lichaam is voor obductie in beslag genomen.