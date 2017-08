Een gids van de Franse touroperator JAL Voyages vertelt over de touropties in Frans-Guyana, tijdens de eerste Franse Dag in ’t Vat. (Foto: Ranu Abhelakh)





Jaarlijks brengen ongeveer 40.000 tot 50.000 personen uit Frans-Guyana een bezoek aan Suriname. Zij reizen met een zakenvisum of kopen een toeristenkaart voor € 30. Omgekeerd verstrekt de Franse ambassade rond de 4.000 toeristenvisa aan Surinamers die het oostelijke buurland bezoeken. De ambassadeur ziet graag meer Surinaamse toeristen voor vakantie in het Franse overzeese departement.De Franse ambassadeur pleit voor de verlaging van visatarieven tot ongeveer hetzelfde niveau als de toeristenkaart. Hij heeft zijn superieuren al hierover geraadpleegd. “Voor de wijzigingen van de visagelden heb ik de toestemming van de Franse regering nodig. Zij moeten eerst de autoriteiten in Frans-Guyana hierover raadplegen”, legt hij uit. Niet eenieder in Frans-Guyana is happig om in te stemmen met zijn voorstel, weet hij. Sommigen zijn bang dat de prijsverlaging kan leiden tot een grote stroom van immigranten die op een toeristenvisum reizen. En in afwachting van die lange procedure voor goedkeuring, komt hij met de korte termijn oplossing: gratis visa!De diplomaat heeft zaterdag kort het woord gevoerd tijdens de eerste Franse Dag in ’t Vat. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven organiseerde die samen met partners uit Frans-Guyana. Er was een beurs met Franse horeca- en tourorganisaties. Ter plekke besloot Joly zijn initiatief te lanceren en zei: ‘Ik heb goed nieuws, het toeristenvisum wordt gratis afgegeven’. Het goede nieuws werd met een hartelijk applaus ontvangen. Na zijn toespraak snelden personen naar hem toe voor meer details.Om in aanmerking te komen voor het gratis visum, moet de aanvrager de toeristische reden kunnen aantonen. De ambassadeur denkt aan bijvoorbeeld een kopie van de boeking bij een Surinaamse of Frans-Guyanese touroperator voor een tour. Eventueel kan het reisbureau of de touroperator de visumaanvraag voor hun cliënten doen. “We moeten nog alle details uitwerken op de ambassade en instanties zoals de toerismebranche informeren”, benadrukt hij.Naast deze korte termijn beleidsregel, wil de ambassadeur ook het grenspasje (border card) introduceren. Personen aan weerszijden van de Marowijne grensrivier kunnen zo een kaart, die op naam wordt verstrekt gebruiken bij de oversteek. Een commissie binnen de River Council, een gezamenlijke werkgroep Suriname-Frans-Guyana werkt dit plan uit.