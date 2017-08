Minister Jerry Miranda overhandigt documenten over de asfaltplant aan De Nationale Assemblee. (Beeld: DNA)





Miranda zei met verbazing kennis genomen te hebben van de uitspraken van Gajadien. "Hij heeft ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de minister," stelde de bewindsman. Hij haalde aan dat het een gewoonte van Gajadien is om mensen te criminaliseren zonder een bewijs te leveren. De zogenaamde waarheden van het Assembleelid zijn om personen in een kwaad daglicht te stellen."Ik weet dat de vernietigende nederlaag, voorzitter, van de afgelopen twee verkiezingen zwaar op zijn maag ligt. Vooral in die van 2010 want hij zou minister worden. En die deals waren al gesloten," stelde Miranda. Terwijl hij sprak ontstond er een behoorlijk geroezemoes in de vergaderzaal. De minister vroeg vicevoorzitter Melvin Bouva die de vergadering leidde de ruimte om zijn betoog, dat hij zelf opgeschreven en voorgelezen had voor zijn echtgenote, rustig te presenteren. "Als wij kijken naar de ondersteuning van dit gedrag, dan ziet u dat als dit soort dingen in de microfoon geschreeuwd worden, dat u in nog niet eens een halve minuut de stations kunt tellen waarop direct die verklaring is. Dat is voor mij vreemd. Dus de pers, delen van de pers werken heel snel, voorzitter." De minister zei dat Gajadien voorzitter was van de commissie Vuilophaal, het organiseren van de vuilophaal. "Hij toucheerde daar ook nog SRD 175.000 per maand voor." Bouva schorste de vergadering in dit stadium.Na de schorsing mocht Miranda zijn betoog vervolgen, nu onder leiding van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Hij vond het erg dat Gajadien de regering een boevenbende noemde. Hij merkte op dat het lid een vergissing maakt in jaartallen. De bewindsman deelde mee dat hij bezig is met doorlichting van het ministerie. Er is een onderzoek gaande hoeveel aannemers niet betaald zijn voor 2010. Beschuldigingen zijn geschreeuwd in de microfoon en er zijn volgens hem persbureaus die dingen beginnen te schrijven voordat ze gezegd worden. De minister merkte op dat hij ook kinderen, broers en zusters heeft die de dingen horen. Hij heeft er bezwaar tegen dat uitlatingen gedaan worden op basis van 'ik heb gehoord, mi yere'.Miranda merkte op dat Gajadien een personeelslid is van het ministerie. Alle stukken waarover het lid heeft gesproken, overhandigde de minister aan De Nationale Assemblee. Er is een missive maar er is nog geen aankoop. Miranda vindt dat niet gewerkt moest worden met 'mi yere', terwijl de stukken opgevraagd konden worden. De aanschaf van de asfaltplant heeft te maken met ontwikkeling. Hij voerde aan dat mensen niet met beschuldigingen moeten komen en zaken dienen te onderbouwen.Oppositieleden bleven erbij dat de aanschaf veel te duur is. Volgens de VHP-fractie kan de plant niet meer dan tussen US$ 1,2 miljoen en US$ 1,8 miljoen kosten. André Misiekaba, fractieleider van de NDP, stelde dat hij de informatie heeft opgevraagd bij de minister. Hij heeft de documenten ingekeken. De plant is zo goed als nieuw. Misiekaba bemoedigde de regering om voort te gaan en zo de kosten van de asfaltering te drukken voor de samenleving. Er is volgens hem niks aan de hand. Ook partijgenoot Amzad Abdoel zei dat niks verkeerd is. Hij merkte op dat de oppositie steeds insinueert dat er sprake is van corruptie maar deze insinuaties niet hard maakt.Jogi vroeg de minister om de stukken te presenteren dat Gajadien SRD 170.000 per maand verdiende met de vuilophaal. Fractievoorzitter Chan Santokhi stelde dat de vicepresident de minister had moeten corrigeren die 'below the belt' bezig was. Hij stelde dat op internet de prijzen nagegaan kunnen worden. Hij wil taxatierapporten zien en de onderbouwing. De asfaltplant is volgens hem te duur ingekocht. Miranda antwoordde dat het om een brandnieuwe plant gaat en geen tweedehandse. Het gaat om een totaal geautomatiseerde plant. Met de asfaltplant zal het asfalteren van wegen veel goedkoper worden.