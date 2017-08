De drie gewonden zijn per ambulance vrijdag vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij werden in kritieke toestand opgenomen op de afdeling Intensive Care. Twee mannen die hulp boden, liepen eveneens brandwonden op en deden per eigen gelegenheid de Spoed Eisende Hulp aan. Na medische behandeling zijn zij heengezonden.De ontzielde lichamen zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. De afdeling Kapitale Delicten onderzoekt samen met de politie van Flora en de afdeling Forensische Opsporing deze zaak verder, meldt de Public Relations.