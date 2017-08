Een 18-jarige bromfietser heeft te Wakibasu 2 in het district Brokopondo vandaag het leven gelaten.Starnieuws verneemt dat de bromfietser overleed na een botsing met een auto. Hij heeft ter plekke het leven gelaten.Het ontzielde lichaam is ter obductie in beslag genomen. Het aantal verkeersdoden voor dit jaar is gestegen naar 45.