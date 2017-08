Medewerkers van de Medische Zending demonstreren bij De Nationale Assemblee. (Foto's: Raoul Lith)





NDP-fractieleider André Misiekaba kwam iets later de vergaderzaal binnen en vroeg een punt van orde. Hij haalde aan dat een grote groep werkers voor de poort staat. de politicus voerde aan dat de mensen niet betaald zijn. Hoewel de begrotingsbehandeling op de agenda staat, drong Misiekaba erop aan om aandacht te besteden aan deze kwestie.Assembleevoorzitter Simons gaf aan dat zij niet op de hoogte was dat de mensen buiten stonden. Wanneer groepen een petitie willen aanbieden, maken zij meestal van te voren contact hierover. Zij heeft eerder de aandacht gevraagd van de minister van Financiën voor dit probleem. Misiekaba vroeg een schorsing om zich te buigen over het probleem en zal daarna een voorstel doen. De Assembleevergadering is op dit moment geschorst.