De rebellerende Juan Caguaripano zegt dat hij en zijn groep een civiele en militaire actie voeren om de grondwet te herstellen. (Foto: Reuters)





Een video die eerder op sociale media is geplaatst, toont geüniformeerde mannen die zeggen dat ze opkomen tegen een 'moorddadige tirannie'. Ondanks het incident lijkt de situatie in het land rustig te zijn.Op de staatstelevisie heeft Maduro het leger gefeliciteerd voor zijn 'onmiddellijke reactie' om de aanval zondag vroeg af te slaan. Hij zei dat ze zijn ‘bewondering’ hadden verdiend. Hij heeft het incident een ‘terroristische aanval’ uitgevoerd door ‘huurlingen’ genoemd. De veiligheidstroepen zijn actief bezig te zoeken naar degenen die zijn ontsnapt. 'We zullen ze krijgen', beloofde hij.Militaire voertuigen patrouilleerden de straten in en rond Valencia en minstens één helikopter werd gebruikt in de operatie. De overheid zei dat de onder de gearresteerden een eerste luitenant is, die het leger had verlaten. De anderen die uniformen aanhadden, waren burgers.Maduro zei dat ze door de anti-regeringsleiders in de VS en Colombia werden gesteund. Er waren enkele demonstraties van steun aan de opstand in Valencia, maar ze werden uiteengedreven met traangas, aldus getuigen. In de rest van het land bleef de situatie rustig.In de video van zondag zei een rebelleider die zich als Juan Caguaripano heeft geïdentificeerd, dat zijn groep - die hij de 41e Brigade noemde - een standpunt inneemt tegen de 'moorddadige tirannie van president Nicolás Maduro'. Hij zei verder: "Dit is geen staatsgreep, maar een civiele en militaire actie om de grondwet te herstellen."