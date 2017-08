De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) wil trachten de Surinaamse bevolking bewust te maken van wat er in de pluimveesector gebeurt.De lokaal gekweekte kip is duurder dan de buitenlandse omdat:- er op veel kleinere schaal gekweekt wordt dan in het buitenland. In de VS en in Brazilië bijvoorbeeld, heeft men bevolking van miljoenen. Hoe meer je produceert, hoe lager je de kosten kunt houden. In Suriname is de gemiddelde kostprijs om een kip te kweken hoger dan in de ontwikkelde wereld. Dat komt omdat de meeste Surinaamse boeren afhankelijk zijn van een lening bij de bank terwijl hun Amerikaanse en Europese collega’s gesubsidieerd worden door hun overheden. Een soortgelijk probleem heeft men ook in de onderontwikkelde landen in Afrika.- de productie van kip in het buitenland gericht is op de productie van borstvlees ( het zgn. witte vlees) en bouten voor hen vallen onder eetbaar slachtafval.De westerse voorkeur voor mager en wit kippenborstvlees leidt ertoe dat massa’s kippenbillen en -poten overblijven. Dit vettere en minder gezonde vlees wordt gedumpt in ontwikkelingslanden zoals ook Suriname en in Afrika. Daar vormt de overdosis vlees een bedreiging voor de eigen gevogelte-industrie.- het veevoer, dat het belangrijkste component is bij het kweken van kippen, heel erg duur is, vanwege het feit dat de meeste grondstoffen daarvoor nog uit het buitenland moeten komen.- de overige benodigdheden, zoals medicamenten, drinkbakken etc. niet invoerrechten vrij zijn.- de supermarkten een marge van 25-30% eisen bovenop de kostprijs van de locaal geproduceerde kip, voordat ze die aan de man brengen, terwijl ze voor de importkip (bouten) genoegen nemen met een marge van 5%.- de pluimvee-industrie in Suriname bij wet nog niet voldoende beschermd is, om weerbaar te zijn tegen concurrentie van buiten.Deze trend zal de kippenindustrie in Suriname, net als in Afrika op termijn vernietigen. Een deel van pluimveehouders is al gestopt met kweken vanwege de oneerlijke concurrentie met de buitenlandse dumpkip.Ooit exporteerden Europa en de VS miljoenen tonnen kippenvlees naar de toenmalige Sovjet-Unie. Maar in 2014 sprak Russisch president Vladimir Poetin een ban uit over de import van Amerikaans kippenvlees, zogezegd omdat het een ‘onveilige’ dosis chloor zou bevatten. Ook al ging de ban volgens sommigen eerder over politiek dan over volksgezondheid, het invoerverbod heeft er toe geleid dat Amerika en Europa op zoek moesten naar een andere afzetmarkt voor bruin kippenvlees.De APSS werkt intensief samen met het ministerie van LVV en het ministerie van HI&T en andere belanghebbenden om ook voor de Surinaamse pluimvee sector naar passende oplossingsmodellen te zoeken om onze eigen sector te beschermen en voor de ondergang te behoeden.