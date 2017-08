Reza Karamatali met zijn Twa twa.





Veertig vogels hebben deelgenomen aan het toernooi dat gehouden werd op het Volksplein. De deelnemers waren afkomstig vanuit de districten Nickerie en Commewijne. Ook enkele leden van de Surinaamse Zangvogel Bond waren getuige van de finale wedstrijden, waarna ook een ééndaags toernooi werd afgewerkt.Uitslagen van de finale wedstrijden:Ajaipaal Baidjoe – Reza Karamatali; 48 -121Kampioen bij de Twa twa is geworden Reza KaramataliSemikampioen is Ajaipaal BaidjoeOp de derde plaats is geëindigd Shaam Harnam.Hoogste score van het toernooi gaat naar Reza Karamatali met 121 puntenAjaipaal Baidjoe – Reza Karamatali; 57-62Kampioen bij de Pikolet is eveneens Reza KaramataliSemikampioen: Ajaipaal BaidjoeHoogste score van het toernooi gaat naar Reza Karamatali met 117 puntenAshok Sardha - Errol Banarsie; 35-24.Kampioen is geworden Ashok SardhaSemikampioen is Errol BanarsieOp de derde plaats is geëindigd, Steven SanawiHoogste score: Jacky Martosami en dat is 88.Uitslagen eendaags toernooi:Shaam Harnam - Radjesh Datadien1.; 83-37Andre Jalimsing - Radjesh Datadien2. ;102-0Shailesh Ramesar - Ponirin Djosetro; 53-90Shailesh Ramesar - Richenel Enjoem; 68-0Steven Sanawi - Avinash Sewpersadsingh1.; 18-37Ashok Sardha - Dyon Djosetro; 24-1Jitender Premchand - Avinash Sewpersadsingh; 4-0Hoesman Salarbaks - Ashok Sharda; 27-30.De prijsuitreiking van het Reza Karamatali juni toernooi vindt volgend weekend plaats, terwijl de prijzen van het ééndaagse toernooi gelijk werden uitgereikt.Edgar van Genderen