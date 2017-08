Als een duveltje uit de doos, komt de voorzitter van NDP-jongeren Flora, Ricardo Pollard, met een massieve opsomming van wat al niet het ministerie van Onderwijs onder deze regering heeft gerealiseerd.Voor een gemiddelde BSC gestudeerde Agogische wetenschappen & Onderwijskunde is Pollard uitzonderlijk goed geïnformeerd en op de hoogte van de prestaties van het ministerie van Onderwijs de afgelopen periode, ware het niet dat hij het overzicht van het ministerie onderhands zelf heeft ontvangen.We zijn er zeer trots op dat voor het eindexamen Mulo 48,8% van de kandidaten direct geslaagd is, met als klap op de vuurpijl, zijn er 0 geslaagden op de Kaikoesischool (lbgo). Het beeld van geslaagden op de Havo en VWO is ook niet veel anders. Je zal wel zeer trots zijn als je op je eindlijst als cijfer een 4,9 hebt staan en een ieder komt vertellen dat je grandioos geslaagd ben.We horen de praatgrage minister van Onderwijs dezer dagen in alle talen zwijgen. En natuurlijk zal de verklaring heten dat de slechte cijfers het resultaat alleen maar te wijten is aan de stakingsdagen van de onderwijzers en leraren. Voor een weldenkende persoon wel zeer kort door de bocht.Pollard heeft niet kunnen begrijpen dat cijfers niet liegen en we zijn er allen gebaat bij om zaken niet te verhullen, maar met open vizier te benaderen en er ook zo naar kijken. Helaas, mooie woorden zijn niet waar en ware woorden zijn vaak niet mooi.Jongeren zijn er bij gebaat dat men daadwerkelijke oplossingen gaat zoeken opdat het onderwijs op niveau wordt gebracht en dat leerprestaties niet alleen het resultaat zijn van alleen maar contacturen met de onderwijzer of leraar.De leiding van het ministerie van Onderwijs, inclusief de minister, wordt dik betaald om met daadwerkelijke oplossingen te komen en het falen niet bij anderen te zoeken, maar verantwoordelijkheid aan de dag leggen voor de toekomst van onze jeugd en jongeren op het onderwijs gebied. Als dit de slagingsresultaten zijn van het gevoerde beleid en nog te voeren beleid, doet de leiding van het ministerie er goed aan om op de dinsdagmiddag bij grofvuil te plaatsen en met de eerste en beste vuilniswagen weggebracht te worden.Goed gedaan voor de meester.De NDP-jongeren zijn niet eens in de buurt gekomen van het volgen van een mogelijke scheidrechtersopleiding, maar verdienen op voorhand alvast een rode kaart.