Er was een feestje gaande op het terrein van de BEP aan de Nieuw Weergevondenweg. Toen de politie van Latour het feestje stopzette, werden de voertuigen en agenten bekogeld.Starnieuws verneemt dat de politie ter plekke was voor controle. Het feestje ging in de kleine uurtjes door. Een van de mannen die werd aangesproken over het feestje, weigerde zijn naam prijs te geven. Diverse mannen pleegden verzet toen de politie besloot het feestje stop te zetten. Er zijn nog geen mededelingen door de politie gedaan over dit incident.