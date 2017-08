De arrestant Pereira Sales Marchiane is vanavond ontvlucht uit het cellenhuis bij politiepost Houttuin.De man was ingesloten voor diverse strafbare feiten. De Centrale Meldkamer heeft intussen alle eenheden op het veld en overige politiebureaus gealarmeerd over de ontvluchting.Starnieuws verneemt dat bij controle de verdachte niet meer in de cel was. Hij heeft vermoedelijk door een tussendeur die toegang verschaft tot het cellenhuis, kunnen vluchten.