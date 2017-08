Imro 'Umbi' Pengel





Imro Pengel, beter bekend als 'Umbi' is niet meer. Van 1968 tot 1978 was hij doelman van Transvaal. Samen met wijlen Emile Barron vormde hij het ultieme sluitstuk van de Transvaal verdediging. Hij stond bekend als zeer gedisciplineerd en er werd altijd naar zijn adviezen geluisterd, zegt oud aanvoerder Edwien Schal.Umbi heeft in alle sterren elftallen van Transvaal gespeeld. De laatste jaren leed hij een teruggetrokken bestaan, net als veel andere oud internationals. Daar zal verandering in komen, meent de Stichting Vrienden van Transvaal.Pengel heeft op keurige wijze het doel van Transie alsook de nationale selectie verdedigd. Hij was bijzonder goed bij 1 tegen 1 situatie alsook bij het stoppen van strafschoppen was hij uitmuntend. "Ik kan mij nog heugen dat hij tegen Flamingo van Brazilië met wereldspelers als Gariñha, Louis Carlos, Silva & Paulo Enrique een geweldige wedstrijd had afgewerkt door zelfs een strafschop van Paulo Enrique te stoppen. Hij was persoonlijk fysiek en mentaal heel sterk. Die wedstrijd eindigde met een 3-2 winst in het voordeel van Transvaal.Vermeldenswaard is dat wij als oud-spelers van Transie een geweldige voetbalvriend verliezen en wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met het heengaan van onze voetbalbroeder," zegt Wensley Bundel van de Stichting Vrienden van Transvaal.Imro Pengel is op 2 januari 1948 geboren. Hij wordt maandag begraven. Voorafgaand wordt de uitvaartdienst gehouden in de aula van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.