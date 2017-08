De best geslaagde van de B tevens de eerste geslaagde voor Natin Rorenso Anakaba samen met de onderdirecteur VOJ Atjoni, Ria Atipa.





Rorenso is van het dorp Masiaa kriki. Doordat het dorp ver gelegen is in het Boven- Suriname gebied en de schoolboot niet zo ver gaat, is hij genoodzaakt dicht bij de school wonen. Hij woont in het internaat naast de school. Dit internaat beschikt nog niet over alle faciliteiten, maar deze leerling heeft de ontberingen getrotseerd en een geweldig resultaat neergezet. Het bijzondere is ook dat Rorenso vanaf dag 1 van de oprichting van de school heeft meegemaakt. Hij heeft de school binnen de vastgestelde termijn van vier jaren afgerond.De schoolleiding had meer verwacht van het eindresultaat. Acht leerlingen hebben de eindstreep gehaald. 26 leerlingen hebben deelgenomen aan het examen. Het gaat om negentien scholieren van de A en zeven van de B. Zes leerlingen van de A zijn direct geslaagd en twee van de B. Daarnaast hebben zes herkansing gehad. Drie van de A en drie van de B.VOJ Atjoni heeft in oktober 2012 haar deuren geopend. De school kende bij de start twaalf leslokalen, zes onderwijswoningen en een internaat. Deze school vangt leerlingen op van ruim twintig GLO-scholen van de omgeving, voornamelijk het Boven-Suriname gebied en een deel van Brokopondo. Bij de start en de jaren die daarna volgden heeft de school heel wat ontberingen moeten doorstaan zoals opvangproblemen, elektriciteitsproblemen en stakingen.