Eerder op zondag is een video uitgezonden op de sociale media die een groep mannen in militaire uniform tonen die een opstand aankondigen in de nasleep van de oprichting van een pro-regerings grondwetgevende instituut op vrijdag. De installatie van het nieuwe congres is op grote schaal veroordeeld als een greep naar de absolute macht.Honderden zijn de straten in Valencia opgegaan om de opstand te steunen, zegt inwoner Carolina Herrera, die, zoals andere getuigen, door de nacht schoten meldt.Maar gemaskerde demonstranten waren in de middag grotendeels verdreven met traangas. De rest van Venezuela met zijn 30 miljoen inwoners lijkt rustig te zijn. Toch benadrukt het voorval hoe veranderlijk Venezuela na vier maanden van voortdurende protesten tegen de overheid. De strijdkrachten van Venezuela hebben in een uitgegeven verklaring de opstand een “slechte propaganda-show” genoemd, gericht op het destabiliseren van het land. Ze hebben hun trouw aan Maduro herbevestigd.De autoriteiten hebben gezegd dat de mannen huurlingen waren die werkzaam zijn voor een door de VS gesteunde oppositie. Het doel is om het socialisme van bijna twee decennia in Venezuela te elimineren. Het voorval verhoogt de speculaties van verdere overheidsmisbruik tegen opposanten. "Deze aanvallen, gepland door waanzinnigen in Miami, versterken alleen het moreel van onze strijdkrachten en het Bolivariaanse volk," zegt Elias Jaua, een ambtenaar van de Socialistische Partij.In de video van zondag, zei een man die zichzelf identificeerde als Juan Carlos Caguaripano, een voormalige kapitein van de Nationale Garde: "Wij eisen de onmiddellijke oprichting van een overgangsregering." Hij werd geflankeerd door ongeveer een dozijn mannen in militaire uniforms. "Dit is geen staatsgreep," voegde Caguaripano eraan toe. Volgens een document dat persbureau Reuters heeft gezien, werd hij in 2014 uit de Nationale Garde verwijderd."Dit is een burgerlijke en militaire actie om de grondwettelijke orde te herstellen," zei Caguaripano in de video. "Maar meer dan dat, het is om het land te redden van totale vernietiging." Zijn schijnbare bod om een nationale opstand te stimuleren komt zes weken nadat een rebellerende politieagent de belangrijkste installaties in Caracas vanuit een helikopter had aangevallen. Maar ook hem lukte het niet om een grotere beweging op gang te brengen.Het olierijke, maar economisch noodlijdende Venezuela heeft een lange historie van instabiliteit. De leermeester van Maduro, wijlen Hugo Chavez, begon zijn politieke carrière met een couppoging in 1992, waarvoor hij in de gevangenis heeft gezeten, alvorens zes jaar later het presidentschap te winnen.Venezolanen zien de strijdkrachten als de belangrijkste macht in hun land. Oppositieleden hebben dan ook het leger herhaaldelijk opgeroepen zich te verzetten tegen Maduro, tegen wat zij noemen zijn vernietiging van democratie en zijn brutaliteit tegenover demonstranten.Maar de toplaag blijft zijn trouw aan de regering publiekelijk etaleren. Critici zeggen dat winstgevende overheidsopdrachten, corruptie en illegale handel betekenen dat veel militaire ambtenaren willen dat Maduro aan de macht blijft. Zij vrezen voor vervolging als de oppositie aan de macht komt. Maar in de lagere regionen van het leger is er ontevredenheid. De lagere rangen worden vaak eruit uitgestuurd om gewelddadige protesten te onderdrukken. Hun salaris is slechts enkele tientallen Amerikaanse dollars per maand.