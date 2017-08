De opkomst tijdens een ABOP-vergadering in Totness, Coronie.





Hij heeft de gemeenschap voorgehouden dat ze zich klaar moeten maken om een ontwikkelingsplan te formuleren. De stem van Coronie was in de afgelopen periode altijd in de regering, maar er is niets gedaan voor het district. Het ligt aan u als Coronie om je positie te bepalen, zei Cambiel.ABOP heeft sinds de afgelopen verkiezingen, nu pas weer het district aangedaan. In de vier ressorten in Coronie hebben in totaal 109 mensen gestemd op de partij. Dit was niet genoeg om een zetel in de wacht te slepen, legt Edward Belfort van ABOP uit. Met veel woorden heeft hij duidelijk gemaakt dat Coronie in de maling is genomen in ruil voor een stem.ABOP-parlementariër Diana Pokie wil dat de organisatie groeit zonder te kijken naar andere partijen. “We willen nog steeds de historische zetel in het district,” zegt ze.De opkomst was minder dan verwacht, maar volgens Brunswijk ging het om de harde kern in Coronie. Dit ligt volgens hem rond de 120. Voor de komende verkiezing wil ABOP groeien naar rond de 1000. Ontevreden is de ABOP-leider niet. Hij vindt dat er een basis is gelegd voor een zetel. “We willen vanaf nu de gelederen sluiten en hard werken voor verkiezingswinst. De partij zal verder worden gestructureerd in dit district.”De eerste stap is om op korte termijn een ontwikkelingsplan te schrijven die na verkrijgen van regeermacht in uitvoering wordt gebracht. Coronie heeft bij Brunswijk nog steeds een speciale plek vanwege een familiaire band. Hij gelooft er heilig in dat ABOP de leidende rol zal vervullen bij de komende regeringsformatie.ABOP-topper Marinus Bee zegt dat je in de politiek geduld moet hebben. ABOP is gegaan van 1 naar 3 naar 5 zetels. “In 2020 kunt u de groei verwachten en dan moet Coronie ook daar zijn. Wij moeten gezamenlijk de bouwstenen aandragen voor deze groei.” De harde ABOP-kern heeft gezegd nog steeds achter de partij te staan. Zij heeft de overige districtsgenoten opgeroepen om zich niet meer te laten misleiden.Ala- D Media