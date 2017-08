"Dit is dictatuur," zei Luisa Ortega aan journalisten nadat ze was geweerd uit het gebouw van het Openbaar Ministerie. (Foto: Reuters)





De Chileense leider, Michelle Bachelet, heeft het ontslag van Ortega een andere stap in de "democratische ineenstorting" van Venezuela genoemd. Washington heeft vorige week financiële sancties opgelegd aan de Venezolaanse president Nicolas Maduro, terwijl paus Francis erbij hem had aangedrongen om het controversiële lichaam niet te installeren.Het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur heeft Venezuela voor onbepaalde tijd geschorst, waardoor de internationale druk op Maduro wordt vergroot om de nieuw opgerichte vergadering te ontmantelen en de democratie te herstellen. De assemblee heeft een resolutie aangenomen waarin het besluit van Mercosur “nadrukkelijk wordt afgewezen." Ook Mexico en Peru hebben het ontslag van Ortega veroordeeld.De constituerende vergadering heeft Ortega zaterdag vervangen met Maduro's mensenrechtenombudsman, Tarek Saab. Hij is een bondgenoot van de regering, die volgens de oppositie een blind oog heeft voor de misbruiken van de staat. Na zijn eed als officier van justitie, heeft Saab beloofd het geweld tegen veiligheidsdiensten en tegen loyalisten van Maduro te stoppen. Hij heeft Ortega bekritiseerd voor wat hij haar 'medeplichtigheid en inactiviteit' noemde in het bloedvergieten dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden.Het nieuwe wetgevende orgaan heeft ongecontroleerde bevoegdheden, en critici zeggen dat de beslissing om Ortega te verwijderen, een onheilspellend teken is dat Maduro in een dolle dictatuur wordt gesmeed. Critici beschuldigen Maduro van een beleid dat Venezuela verder duwt in een economische crisis die wordt gekenmerkt door een driecijferige inflatie en ernstige tekorten aan voedsel en medicijnen.Maduro zegt dat het Amerikaanse 'imperium' economische oorlog in Venezuela voert en weigert humanitaire hulp in het land toe te laten. Hij zegt dat het nieuwe congres de enige manier is om Venezuela in een vreedzame, welvarende socialistische staat te verenigen. Volgens een resolutie die zaterdag is ingegaan zal de vergadering voor maximaal twee jaar functioneren. Het doel van het lichaam is om het beleid van wijlen president Hugo Chavez af te sluiten. Chavez bracht Venezuela de socialistische weg toen hij bijna twee decennia geleden voor het eerst werd gekozen. Het nieuwe congres zal zittingen houden in hetzelfde complex als het traditionele congres, dat mogelijk wordt ontmanteld.. Voorlopig zullen de twee lichamen parallel zittingen houden, gescheiden door een sierlijke geplaveide binnenplaats.Intussen hebben de autoriteiten ook oppositieleider Leopoldo Lopez naar zijn huis teruggebracht. Vier dagen geleden werd hij, terwijl hij in huisarrest zat, door leden van de Venezolaanse Inlichtingendienst naar een militaire gevangenis overgebracht. Hij zit een gevangenisstraf uit van 14 jaar voor zijn rol in de anti-regeringsprotesten in 2014. Na drie jaar celstraf is hij in juli onder huisarrest geplaatst. Eerder was ook oppositieleider Antonio Ledezma die onder huisarrest was en op dezelfde dag als Lopez naar een militaire gevangenis was gebracht, vrijgelaten. Tot voor zijn arrestatie in februari 2015 was hij burgemeester van Caracas.