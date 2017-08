Drie broers zitten in de politiecel voor betrokkenheid bij een dodelijke vechtpartij te vissersdorp Boskamp op 26 juli. Erwin Laso (60) omgekomen nadat Romario I. hem een slag met een visschop heeft toegebracht. Hij heeft intussen het feit bekend.De politie van Saramacca heeft in samenwerking met de recherche van Regio West nog twee broers ingerekend. De 25-jarige Jonathan I. en Jimmy I. (32) worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de vechtpartij.Een scherp voorwerp alsook een visschop zijn bij Romario gevonden en in beslag genomen. Het scherpe voorwerp heeft hij het slachtoffer afhandig gemaakt tijdens het gevecht. Het onderzoek wordt door de politie van Saramacca en de recherche van Regio West voortgezet, meldt de politie Public Relations.