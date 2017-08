Op Starnieuws is een artikel gepubliceerd van NDP-Jongeren van Flora waarin complimenten worden gemaakt aan de regering Bouterse. De jongeren weten het bliksemgoed dat Bouterse niet presteert en toch worden er complimentjes gemaakt. Deze NDP-Jongeren van Flora moeten zich diep schamen als ze de regering Bouterse complimenten geven over het regeerbeleid vanaf 2010, met betrekking tot het onderwijs en het monetaire gebeuren.Zowel het onderwijs als het monetaire gebeuren genieten geen prioriteit bij deze regering. Waarom is de valutakoers tot op heden zo extreem hoog? Hoe komt het dat het landelijke slagingspercentage bijna elk jaar zo bedroevend is?Als de NDP-jongeren beweren dat het onderwijs sinds jaar en dag kampt met problemen en dat deze regering het onderwijs als prioriteit heeft gesteld, is dat op zijn zachts gezegd, belachelijk. Wat doen de NDP-jongeren om het onderwijsniveau op te krikken. Volgens het internationale quotum moet het slagingspercentage rond de 70 procent zijn.De ouderen onder ons zullen het beamen dat vanaf de staatsgreep op 25 februari 1980 onder leiding van Desi Bouterse, bergafwaarts gaat met ons onderwijs. Sinds Bouterse president is, is het proces van achteruitgang versneld. Op alle niveaus gaat het slecht, dat is te merken aan de lage slagingspercentages.De 14 opgesomde punten waaruit moet blijken dat Bouterse prioriteit geeft aan het onderwijs is ronduit belachelijk. Het is duidelijk dat de opgesomde punten helemaal niet hebben bijgedragen aan de verbetering van ons onderwijs. Integendeel is het dit jaar slechter gegaan dan de voorgaande jaren. Voor het eerst heb ik meegemaakt dat op twee scholen nul geslaagden zijn. Dat is heel erg zorgwekkend.Minister Robert Peneux heeft onlangs gezegd dat er een tekort is aan onderwijs inspecteurs. Als er tekort is wat moet je dan als minister doen? Er is al zeven jaar lang sprake van een chronisch tekort aan inspecteurs. Als president Bouterse het onderwijs als prioriteit heeft gesteld, waarom wordt het tekort aan onderwijs inspecteurs niet weggewerkt?Zowel Peneux als Bouterse weten dat het chronisch tekort aan onderwijs inspecteurs een van de belangrijkste redenen is, waarom het slagingspercentage van scholen slecht zijn. Ze weten ook dat de inspectie verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de leerstof. Maar toch wordt er niets gedaan.Niet de leerkrachten en ouders zijn debet aan slechte resultaten maar het ministerie van onderwijs, in het bijzonder de minister van onderwijs en president Bouterse. Sinds oktober vorig jaar waren er afspraken gemaakt over de herwaardering en verhoging van salaris.De regering heeft steevast geweigerd de afspraken na te komen, en dat heeft geresulteerd in staking van BvL/ALS. Wie is dan de schuldige? Niemand anders president Bouterse. Als de regering zeer begaan was met het lot van de leerkrachten, waarom heeft zij dan getalmd om de afspraken na te komen? Als ze de afspraken had nageleefd, zou er geen staking zijn.Het resultaat voor het schooljaar 2016-17 op VOS en VOJ is zeer bedroevend; ik ben bang dat de resultaten van de GLO scholen ook bedroevend zullen zijn. De rode kaart voor de regering Bouterse is niet voldoende, de regering wordt gediskwalificeerd om het land te besturen.Bouterse heeft het onderwijs nooit als prioriteit gesteld, zijn prioriteit is geld lenen op de internationale kapitaal markt om daarna te verspillen.Ik heb eerder in een artikel gesteld dat regering Bouterse I en II primair verantwoordelijk zijn voor de financieel-economische crisis in ons land. Het desastreuze monetaire beleid van ex-governor Gillmore Hoefdraad heeft geleid tot deze diepe crisis waarin we nu zitten en die z’n impact heeft op alle onderdelen van de samenleving.