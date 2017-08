Het recreatieoord Da Kaboera voldoet aan de exploitatievoorwaarden. (Foto's: BIC Para)





In het voortraject naar de goedkeuring toe, zijn afspraken gemaakt met oordhouders over de veiligheid van de bezoekers en de hygiëne op het oord. Jurel is trots op Da Kaboera en heeft dit oord als voorbeeld gesteld voor andere recreatieoorden en badplaatsen. De eigenaar van Da Kaboera, Chantalle Sweet, vindt dat het streven van de districtsleiding om ordening te brengen op de oorden belangrijk is voor zowel de bezoeker als de oordhouder zelf. “Ik doe daarom ook mijn best om aan alle voorwaarden te voldoen, omdat ik de veiligheid van mijn bezoekers wil waarborgen.”Het aantal dagbezoekers aan de oorden in Para loopt in de duizenden per weekend. De veiligheid van deze bezoekers moet zijn gewaarborgd. Isri Kokro, Jungle Camp, Carolina kreek, Palulu, Cola Kreek, Zanderij 1, Millie’s Resort, Dri Kokro, Owos, Blaka Watra, Para Bello, Overbridge en het MTC Resort zijn ook goedgekeurd. Goedgekeurde recreatieoorden beschikken over onder andere getrainde en geüniformeerde lifeguards, bemande EHBO-posten, dieptemeters die de diepte van het zwemwater aangeven en hygiënisch verantwoorde voorzieningen.BIC Para