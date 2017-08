Leden van de Nationale Garde in oproertenue hebben postgevat voor het hoofdkwartier van het Openbaar Ministerie in Caracas, Venezuela. (Foto's: Reuters)





Veiligheidstroepen hebben haar kantoor in de hoofdstad Caracas omsingeld. Ortega sprak van een belegering. Maduro zegt dat het nieuwe lichaam nodig is om vrede te brengen na maanden van protesten. De demonstraties vloeien voort uit economische ontberingen.Vandaag, zaterdag, heeft de vergadering die wordt gedomineerd door overheidsmedewerkers, unaniem gestemd voor het ontslaan van Ortega. Eerder hadden tientallen leden van de Nationale Garde gekleed in oproertenue, post gevat rondom haar kantoor. Ze heeft foto’s van de scène gedeeld en tweette: "Ik verwerp het beleg van het hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie.” Ze voegde eraan toe: "Ik keur deze willekeurige handeling af voor de nationale en internationale gemeenschap."De stap van de regering Maduro tegen Ortega was snel en genadeloos. Ze werd wakker met de omsingeling van haar kantoorgebouw door leden van de Nationale Garde in oproertenue. Korte tijd later werd bevestigd dat ze is verwijderd van haar post en dat ze is vervangen door een loyalist van Maduro, Tarek William Saab.Ortega was regeringsgezind totdat ze in maart de banden verbrak. Ze verraste veel Venezolanen toen ze live op de televisie haar afkeuring uitsprak voor de poging van het Hooggerechtshof om de macht van de Nationale Assemblee, waar de oppositie de meerderheid heeft, over te nemen. In april publiceerde ze een verklaring waarin ze het recht van de burgers om vreedzame protesten te houden, verdedigde. In juni kwam ze in opstand tegen het voorstel van president Maduro om een constituerende vergadering te creëren.Partijfunctionarissen hebben haar herhaaldelijk uitgemaakt voor een "verrader" en tegen eind juni werd ze geconfronteerd met een mogelijke proces van het Hooggerechtshof, omdat ze "ernstige fouten" in haar functie had gemaakt. Ze heeft ook een reisverbod opgelegd gekregen en is haar activa in beslag genomen.Donderdag heeft ze opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de recente publieke stemming voor de constituerende vergadering. De oppositie, die sinds de verkiezingen in 2015 de Nationale Vergadering heeft gecontroleerd, heeft afgelopen zondag de stemming geboycot. Zij vindt dat de constituerende vergadering een manier is om de macht van de president te vergroten. Het nieuwe lichaam heeft de bevoegdheid om de grondwet te herschrijven en de nationale vergadering te ontbinden.Onder degenen die zitting hebben in de constituerende vergadering zijn de vrouw en zoon van Maduro. Een nauwe bondgenoot van Maduro, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodriguez, is verkozen tot president van de vergadering. In haar openingsrede heeft ze de oppositie aangevallen als 'fascistisch' en heeft ze de internationale gemeenschap gewaarschuwd om niet te bemoeien. Zij stelde snelle actie in het vooruitzicht voor hooggeplaatste tegenstanders.Eerder in de week zei politicus Jorge Rodríguez, een bondgenoot van de president, dat het maar een kwestie van tijd was voordat Ortega van haar post zou worden verwijderd.