Er woedt brand in een bosgebied in Artigues in Zuidoost-Frankrijk. (Foto's: AFP)





Dat betekent dat het aantal doden 50 maal meer zal zijn dan nu, meldt een studie die is gepubliceerd inHittegolven zullen 99% van alle klimaat gerelateerde sterfgevallen veroorzaken, waarbij Zuid-Europa het zwaarst getroffen zal zijn.Experts zeggen dat de bevindingen zorgwekkend zijn, maar sommigen waarschuwen dat de projecties misschien overschat zijn. Als er niets wordt gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het beleid te verbeteren om de impact tegen extreme weersomstandigheden te verminderen, zegt de studie van het Joint Research Center van de Europese Commissie dat:- Het aantal doden door extreme weersomstandigheden van jaarlijks 3.000 tussen 1981 en 2010 kan stijgen tot 152.000 tussen 2071 en 2100- Twee op drie mensen in Europa zullen tegen 2100 worden geraakt door rampen. Aan het begin van de eeuw was dat één op de 20- Er zal een aanzienlijke toename van de sterfgevallen zijn door kust overstromingen. Aan het begin van de eeuw waren er jaarlijks zes doden door kustoverstromingen. Tegen het einde van de eeuw zal dat aantal zijn gestegen tot 233 per jaar.Het onderzoek heeft de effecten van de zeven gevaarlijkste soorten klimaat gerelateerde gebeurtenissen geëvalueerd- warmtegolven, koude golfstromen, bosbranden, droogten, rivier- en kuststromen en windstormen - in de 28 landen van de Europese Unie, ook in Zwitserland, Noorwegen en IJsland.Het onderzoeksteam heeft vanaf 1981 tot 2010 naar ramprapportages gekeken om de kwetsbaarheid van de bevolking te schatten. Deze informatie is gecombineerd met voorspellingen over hoe de klimaatverandering zich zou kunnen ontwikkelen en hoe populaties zouden kunnen toenemen en migreren.Het heeft gewerkt met een veronderstelde uitstoot van broeikasgasemissies die vanaf 1990 tot tegen het einde van de eeuw zou leiden tot een gemiddelde opwarming van 3°C. Het is een pessimistische voorspelling die ruimschoots boven de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs zit."Klimaatverandering is één van de grootste globale bedreigingen voor de menselijke gezondheid van de 21e eeuw, en het gevaar voor de samenleving zal blijven toenemen in relatie met klimaat gerelateerde gevaren," zegt Giovanni Forzieri, één van de auteurs van de studie. “'Tenzij de opwarming van de aarde snel wordt teruggedrongen en passende maatregelen worden genomen, zullen jaarlijks ongeveer 350 miljoen Europeanen tegen het einde van de eeuw kunnen worden blootgesteld aan schadelijke klimaat-uitersten.”De Verenigde Staten heeft vrijdag zijn eerste schriftelijke kennisgeving aan de Verenigde Naties gegeven van zijn voornemen om zich terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. In juni heeft de Amerikaanse president, Donald Trump, zich de internationale veroordeling op de hals gehaald, toen hij zijn beslissing aankondigde. Hij zei daarbij dat de overeenkomst miljoenen Amerikaanse banen zou kosten.Bijna 200 landen hebben zich gecommitteerd aan de Parijse Overeenkomst om de opwarming van de aarde "nog meer te beperken" tot 1.5°C.