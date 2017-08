Ruim 70 stands zijn ondergebracht in de hal van het Flamboyant Park. (Foto's: René Gompers)





De woonbeurs van Stichting Welzorg is flink geslonken. Anders dan vorig jaar staan er dit keer geen exposanten op het terrein. De hal is wel goed bezet door ruim 70 stands. Op de beurs is alles te vinden over wonen, bouwen, kopen van huizen en percelen, onderhoud, het verzekeren van bezittingen, het aankleden en inrichten van woonruimtes. Bezoekers kunnen dit jaar terecht voor een Shiatzu massage, verzorgd door blinden en slechtzienden. De opbrengsten zijn bestemd voor de renovatie van het gebouw van de visueel beperkte masseurs. Bouva heeft letterlijk en figuurlijk een steentje bijgedragen aan het doel; hij heeft een stenen blok en twee enveloppen met inhoud gedoneerd.Bouva heeft benadrukt hoe belangrijk het is om een eigen huis te hebben. “We weten wat de stress is wanneer je hals over kop moet verhuizen en als je zoveel huur moet betalen en weinig voor jezelf overhoudt. Ma if’ yu hab’ wan oso fu yu srefi, heb je rust.” Huisvesting omvat niet alleen wonen, werken of recreëren maar vormt ook een stabiele basis voor ontwikkeling, persoonlijk en maatschappelijk, vult Bouva aan.De politicus meent dat samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector van groot belang is voor het wegwerken van de woningnood. Het ontbreken van onder andere de wetten Woningbouwfonds, Wooncoöperaties en Appartementsrecht werkt remmend op dit voornemen. “Ik wil u vanuit deze plaats, vanuit mijn verantwoordelijkheid van vicevoorzitter van DNA, de toezegging doen dat we nu intensief praten om binnen afzienbare tijd verder te werken aan de behandeling en goedkeuring van deze wetten,” deelt Bouva de exposanten mee.Er bestond wat twijfel over het voortgaan van de beurs dit jaar, geeft voorzitter van Stichting Welzorg, Wierash Gangaram Panday, aan. Veel bedrijven hebben afgehaakt maar andere hebben zich aangemeld, deelt hij mee. Bouva en Gangaram Panday zijn ervan overtuigd dat de beurs nog lang blijft bestaan. “Wij gaan door, zolang er behoefte is gaan wij door,” zegt Gangaram Panday. “We verwachten veel bezoek, de behoefte is er, de mensen gaan zich niet laten tegenhouden door de omstandigheden in het land. Ik moedig vooral de jonge mensen aan om te komen, ze moeten zich niet uit het veld laten slaan door de situatie, er is altijd een oplossing.”René Gompers