Delegatieleider Bing Tan en de scholieren Netanja Harlianto, Simran Mokien, Sarfaraz Muradin, Farchanda Abdoel Wahid en Winay Nandlal.





Farchanda heeft samen met Simran Mokiem, Winay Nandlal (alle drie van het Miranda Lyceum), Sarfaraz Muradin (Meyer Lyceum) en Netanja Harlianto (Hoogendoorn Atheneum) deelgenomen aan de 48e internationale natuurkunde-olympiade. Deze werd van 16 t/m 24 juli gehouden in Yogyakarta in Indonesië.De internationale olympiade wordt sedert 1967 jaarlijks gehouden en ieder jaar weer in aan ander gastland. In totaal hebben 87 landen met 395 middelbare scholieren meegedaan. De Surinaamse delegatie bestond naast de vijf scholieren uit twee begeleiders die tevens natuurkunde docenten zijn.De theorie-opgaven gingen vooral over astrofysica, donkere materie en de verschillende natuurrampen waarmee Indonesië te maken heeft. Zowel de theorie- als de practicumtoets duurden elk vijf uren.De selectie van het Surinaamse team vindt plaats via de Nationale Natuurkunde Olympiade en wel in drie rondes. De geselecteerde studenten hebben voorafgaand op de afvaardiging naar Indonesië een intensief trainingsprogramma gevolgd. Deze trainingen hebben ten doel de studenten maximaal voor te bereiden op de Internationale Olympiade. De trainingen worden verricht door natuurkundedocenten van de universiteit alsmede door andere natuurkundigen, alles geheel op vrijwillige basis. De Natuurkunde Olympiade is een door de Rotary Club Paramaribo geadopteerd project. Diverse bedrijven hebben hun bijdrage geleverd opdat de delegatie kon deelnemen aan de internationale natuurkunde olympiade.