Surinaamse kip is een schaars product is voor de kipverwerkers.





De maatregel zou 1 augustus ingaan, maar is aangehouden. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Partodongso die op persoonlijke titel spreekt, weet dat collega ondernemers ook zijn mening delen. “We zeggen zet die verhoging on hold. Laten we eerst praten en samen -verwerkers, overheidsinstanties en kwekers - gefaseerd te werk gaan.” De kipverwerkers als worstmakers, barbecue verkopers, warunghouders, zijn kleine ondernemers, geeft hij aan. Samen met enkele restauranthouders verwerken zij de geimporteerde kipdelen in gerechten.“Hoewel de maatregel een honderd procent verhoging is – van 20 naar 40, zijn wij niet hiertegen.” Maar de reden voor de verhoogde importheffing ‘stimulering van de lokale productie’ en ‘de import van kip en kipdelen minder aantrekkelijk maken’, werkt juist demotiverend voor deze groep kleine ondernemers. De verhoging zal een onnodige uitgave zijn voor ons. “Men wil lokale productie stimuleren, maar wij kunnen die dure Surinaamse kip niet betalen. Doen we het toch, dan moeten we die prijs doorrekenen in ons product. De consument zal dit niet kunnen betalen en dan zitten we met onze koopwaar.”Partodongso voegt eraan toe dat de Surinaamse kip een schaars product is voor de kipverwerkers. “We willen slechts bepaalde kipdelen afnemen. Als we nu massaal bij de kwekers willen inkopen, kunnen ze ons niet bevoorraden.” Hij schetst de situatie binnen zijn eigen onderneming. Als worstmaker, verwerkt hij wekelijks ongeveer 1500 kilogram (kg) importkip. Die koopt hij rechtstreeks in bij de importeur en betaalt gemiddeld SRD 12 p/kg voor kipdeeltjes. Voor de efficiënte bedrijfsvoering gebruikt hij het liefst grote kippenbouten, die rond de 300 gram wegen. “Ik ben maar een kleine ondernemer. Ga maar na wat een barbecuer of warunghouder wekelijks verwerkt.” De Surinaamse kip ligt al rond SRD 26 p/kg. Zijn ervaring leert dat de Surinaamse kipkwekers hem geen vaste bevoorrading tegen een aantrekkelijke prijs en consistent gewicht per bout kunnen bieden.Afgelopen dinsdag was deze zorg een van de onderwerpen tijdens de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De ondernemers wilden ook weten of de nieuwe maatregel doorging of niet en hoe verder. Tijdens het informeel gedeelte spraken kipverwerkers en kwekers elkaar over hoe het probleem gezamenlijk aan te pakken. “Precies wat wij willen: samenwerken!” De aanwezige kwekers gaven zelf aan dat ze markt op dit moment niet aankunnen. Zij ondervinden nog andere problemen. “Wij bemoeien ons niet met die problemen”, benadrukt Partodongso.