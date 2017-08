Met bisschop Choennie werd nagegaan of samenwerking mogelijk is tussen het bisdom en het Comité op het gebied van Dialoog, Waarheidsvinding en Verzoening. Jeroe en vicaris-generaal Esteban Kross hebben deze gesprekken voorbereid en daaraan deelgenomen. De verschillen in benadering zijn te groot gebleken, deelt het Comité mee. Het bisdom wil een traject van dialoog, waarheidsvinding en verzoening koppelen aan een gerechtelijke uitspraak in de 8 december zaak. Het Comité wil dat traject onafhankelijk van deze uitspraak plaatsen in een breder kader van politiek geweld. Het bisdom en het Comité blijven in contact met elkaar, hoewel er geen concrete samenwerkingsplannen zijn gemaakt.In het gesprek met bisschop Meye zijn er concrete afspraken gemaakt over de samenwerking. In alle kerkgemeenten van Gods Bazuin zal de komende maanden een inventarisatie worden gemaakt van individuen en families die slachtoffer of nabestaande zijn van politiek geweld en in aanmerking willen komen voor geestelijke bijstand. Er zal een administratie hiervoor worden opgezet met het Comité. Ook zijn er afspraken gemaakt om het traject van dialoog en verzoening verder uit te dragen in de samenleving, meldt het Comité.