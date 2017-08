Demonstranten hebben brandende barricades opgeworpen tijdens protesten tegen president Nicolás Maduro. (Foto's: Reuters)





In de hoofdstad Caracas heeft de politie traangas gebruikt tegen demonstranten die het parlement probeerden te bereiken. Verscheidene mensen zijn gewond geraakt toen veiligheidsdiensten een paar honderd demonstranten uit elkaar probeerden te drijven.In andere delen van de stad hadden duizenden overheidsmedewerkers zich verzameld die de nieuwe leden toejuichten en met vlaggen wapperden. Sommigen droegen posters van wijlen de Venezolaanse leider Hugo Chávez en de onafhankelijkheidsstrijder Simón Bolivar.Onder degenen die voor het eerst zitting nemen in de 545-leden tellende vergadering, zijn de vrouw en zoon van Maduro. Een nauwe bondgenoot van Maduro, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodriguez, is verkozen tot voorzitter. In haar openingstoespraak heeft ze de oppositie aangevallen als "fascistisch" en heeft ze de internationale gemeenschap gewaarschuwd tegen interventie.Venezuela wordt geconfronteerd met meer onzekerheden, aangezien het niet duidelijk is welke veranderingen het congres zal willen doorvoeren en hoe de oppositie daarop zal reageren, rapporteert BBC-correspondent Daniel Pardo uit Caracas.Constituerende vergaderingen worden opgericht voor het specifieke doel van het opstellen of aannemen van een grondwet en kunnen als zodanig het beleid van een land fundamenteel veranderen.Venezuela gaat door een diepe economische crisis en heeft golven van gewelddadige protesten gezien. Maduro heeft de vergadering gepresenteerd als een manier om 'verzoening en vrede' te bevorderen.Rodriguez heeft in haar toespraak toegevoegd: "De internationale gemeenschap mag geen fout maken over Venezuela. De boodschap is duidelijk, heel duidelijk: wij Venezolanen zullen ons conflict oplossen, onze crisis zonder enige vorm van buitenlandse inmenging."Maar de oppositie roept: ‘Overtreding.’ Het nieuwe congres heeft de macht om de huidige door de oppositie-geleide nationale vergadering te omzeilen en zelfs te ontmantelen. Het is te verwachten dat beide instituten parallel zullen functioneren in het Legislative Palace in Caracas.Intussen heeft het Vaticaan zich aangesloten bij de wereldwijde veroordeling van de grondwetgevende vergadering en heeft opgeroepen deze op te schorten. In een verklaring beargumenteert het Vaticaan dat de assemblee eerder zorgt voor een 'klimaat van spanning' dan dat het verzoening en vrede brengt.Washington heeft sancties opgelegd aan Maduro, terwijl de regering Trump hem een "dictator" noemt. De Europese Unie en de grote Latijns-Amerikaanse landen zeggen dat ze het nieuwe orgaan niet zullen erkennen. Maduro behoudt echter een belangrijke bondgenoot in Rusland en heeft de steun van verschillende linkse naties in Amerika.