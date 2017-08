Blijde gezichten bij de ingebruikname van de ATM van de Surinaamse Postspaarbank te Brokopondo Centrum. (Foto's: Raoul Lith)





De bankdirecteur gaf aan dat het goed is dat banken nu ook aandacht schenken aan plaatsen buiten Paramaribo en de kustvlakte door de dienstverlening naar de mensen te brengen. Oorspronkelijk zou er een betaalloket komen in Brokopondo Centrum. Achteraf is gekozen dit aan de Brownsweg neer te zetten, omdat er heel veel geld langs deze weg gaat, vertelt Kromosoeto. Het is in voorbereiding om volgende maand de groundbreaking te hebben van dit betaalloket."Grassalco wil zichtbaar zijn op de plaatsen waar ze werkt, terwijl de SPSB dat wil zijn in Suriname." Samen is er gekeken naar hoe er zaken gedaan konden worden waaronder goudopkoop en bancaire diensten," legt Kromosoeto uit.Grassalco directeur, Sergio Akiemboto, geeft aan dat later gekeken zal worden hoe de kosten van het gebouw van de SPSB te Brownsweg, die worden voorgeschoten, verrekend zullen worden. Hij is blij met dat er een partnerschap gesloten is met de SPSB.De rol van Grassalco is dat er teruggegeven wordt aan de gemeenschap. Het is de bedoeling dat er hierdoor een formeel financieel systeem ontstaat. Mensen die regelmatig storten zullen in staat zijn geld te lenen om een huis te bouwen of andere investeringen te doen. Hij benadrukt dat je moet teruggeven aan de lokale gemeenschap waar je verdient. "Je maakt ze economisch weerbaar. Als het bedrijf in een paar jaar weggaat, wanneer goud, bauxiet en steenslag op zijn, moeten de mensen verder kunnen gaan met de zichtbare investeringen die zijn achtergebleven.Wilco Finisie, directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, zegt dat het belangrijk is dat de diensten zoveel mogelijk lokaal te verkrijgen zijn. Voorheen waren er veel kosten aan verbonden om een ATM te bereiken om een beetje geld op te nemen. Hij drukt de gemeenschap op het hart er goed voor te zorgen zodat de investeerders er ook plezier aan hebben. Finisie hoopt dat er ook gauw pinautomaten in de winkels in het district komen. Tegelijkertijd doet hij een beroep op de SPSB om de mensen te helpen met financiële educatie. Het hebben van bancaire diensten is volgens hem mooi, maar men moet er ook mee leren omgaan.Districtscommissaris Kenya Pansa zegt dat het succes van een district gemarkeerd wordt op basis van het financiële verkeer dat er plaatsvindt. De komst van de tweede ATM geeft aan dat Brokopondo groeit. Ze is ervan overtuigd dat het district veel potentie heeft en verheugt zich op de komst van het bankgebouw volgend jaar.Het lint werd door de districtscommissaris doorgeknipt, waarna een demonstratie voor het gebruik gegeven werd door een medewerker van de bank.Raoul Lith