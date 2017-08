Twee mannen die hadden geholpen bij de brand, hebben ook brandwonden opgelopen. Na medische behandeling zijn ze naar huis gestuurd. De moeder en haar kroost woonden in een bijgebouw op hetzelfde perceel waar ook de hoofdwoning staat. In haar woonruimte had de vrouw vier jerrycans met benzine opgeslagen. De politie vermoedt dat een van de jerrycans niet goed was afgesloten. Er zou daardoor sprake zijn geweest van verdamping in het vertrek. Bij het aanmaken van een van de lichtpunten moet door een vonk een explosie zijn ontstaan.De twee mannen die in het hoofdgebouw wonen, zijn de vrouw en haar kinderen te hulp geschoten. Een van hen heeft de deur opengetrapt en heeft daarbij brandwonden opgelopen aan zijn hoofd en in het gelaat. De andere man heeft brandwonden aan zijn hand door het vasthouden van hete zinkplaten.Toen de brandweer ter plaatse kwam, hadden de omstanders het vuur al geblust. De brand heeft zich beperkt tot de ruimte van het bijgebouw, dat op het elektriciteitsnet is aangesloten. De drie andere jerrycans met benzine heeft de brandweer in beslag genomen.