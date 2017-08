Bij aanname van de Montevideo Consensus.





In de conventie zijn onder meer opgenomen de rechten van Inheemsen, waaronder grondenrechten, recht op onderwijs, gendergelijkheid en gezondheidsrechten. “Deze volkeren wonen meestal buiten de ontwikkelde steden, maar hebben evenveel recht op onder andere een goede gezondheidszorg”, zegt beleidsmedewerkster Michele Jules. Zij houdt zich bezig met onderwerpen betreffende een bevolkingsbeleid en een beleid op het stuk van migratie en integratie op het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).Ongeveer 5 procent van de wereldbevolking bestaat uit Inheemse volkeren. De dag der Inheemsen wordt op 9 augustus gehouden vanwege haar geschiedenis. Op deze datum kwam de werkgroep voor Indigenous Populations of the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights voor het eerst bijeen. Op deze dag worden niet alleen festiviteiten gehouden, maar er wordt ook stilgestaan bij de beleving van de rechten van Inheemsen en de invulling die door verschillende landen daaraan wordt gegeven, zegt Biza.Inheemsendag wordt sinds 2006 ook in Suriname gevierd. Deze dag staat lokaal ook bekend als Ingi Dey en wordt primair in de Palmentuin gevierd. De dag wordt geopend met een gebedsceremonie; toespraken, culturele presentaties en de Amazonemarkt zijn enkele hoogtepunten van de dag. Ook in aanloop naar Ingi Dey worden activiteiten ontplooid. In Suriname zijn vijf stammen bekend: de Arowakken, Caraïben, Wajana’s, Akoerio’s en de Trio’s. Het overgrote deel woont in tribaal verband in het binnenland en langs de kuststrook.