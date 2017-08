Vertegenwoordigers van jeugdinstituten op bezoek bij het ministerie van Arbeid. Vlnr: Dinesh Parag (ondervoorzitter NJP), Kelvin Koniki (voorzitter NJP), minister Soewarto Moestadja van Arbeid, Effendi Djoeneri (beleidsadviseur Arbeid, Good Governance en Integriteit), Sashiekala Parbhoe (Directeur NJI), Zenani van Throo (1e plaatsvervangend ondervoorzitter NJP)





“Het opstarten van een onderneming zal een directe persoonlijke vooruitgang betekenen”, zegt Moestadja. “Nieuwe ondernemingen zorgen voor extra inkomsten voor het land en voor nieuwe werkplaatsen op de arbeidsmarkt.” Hij roept jongeren met een ondernemingsgeest op om zich te laten begeleiden door de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), die een werkarm is van het ministerie.Een andere werkarm is de Raad voor Coöperatiewezen (RACO) die kan begeleiden indien de jongeren samenwerkingsverbanden wensen aan te gaan voor economische doeleinden. Moestadja brak ook meteen een lans voor de samenwerkingsvorm Gotong Royong, die bekend is bij de Surinaamse Javanen en succesvol blijkt te zijn bij het samen ondernemen.De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), een andere werkarm van Arbeid, biedt tweedekansonderwijs aan jongeren, in de vorm van vaktrainingen. Moestadja meent dat jongeren die een vak kennen, eerder aan bod komen op de arbeidsmarkt. Hij verwacht dat er ook werkgelegenheid zit in toerisme, aangezien deze sector in de lift zit. Thij verwees de jongeren naar het Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) om zich te laten scholen in specifieke beroepen binnen deze sector.De jongeren die nu zoeken naar werk, verwijst Moestadja naar de Dienst Arbeidsbemiddeling, die assisteert bij het bemachtigen van een baan, meldt de voorlichting van het ministerie van Arbeid.