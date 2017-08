Volgens Nadia Becker, voorzitter bij CCS en belast met de dagelijkse leiding, is het goochelen aan het einde van de maand. “Dit maakt plannen voor organisatie heel moeilijk. We leven van dag tot dag.” Het Nationaal Jeugdparlement heeft een grote huurachterstand. Al langer dan 1 jaar is er door het directoraat Jeugdzaken niet betaald voor het pand dat zij inhuurt. Ook de subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs en Wetenschap en Cultuur blijft uit. Sedert 2015 is er geen subsidie gegeven aan CCS. “Het is daarom erg moeilijk om in de exploitatiekosten te voorzien”, zegt Becker.Het CCS is in de afgelopen periode geconfronteerd met een drastische aanpassing van de energietarieven. De maandtarieven werden met meer dan 100% verhoogd. “We zitten nu in het commercieel tarief. Afsluiting van de stroomtoevoer hing ons op gegeven moment zelfs boven het hoofd”, zegt Becker.“Elke maand moeten we goochelen met inkomsten om de lonen te betalen. Het meest lastige is dat ons personeel (30 mensen) vanwege de situatie nog geen vakantiegeld heeft ontvangen. Dit terwijl ze ook onkosten hebben en ze zich ook moeten voorbereiden op het komend schooljaar.”Becker zegt dat de verslechterde financiële situatie, niet alleen op gezinnen, maar ook op organisaties een grote invloed heeft. “Onze doelen kunnen we nu haast niet realiseren en er is sprake van stilstand. We kunnen moeilijk nieuwe producten ontwikkelen. Desondanks blijven we niet bij de pakken neerzitten, maar zoeken naar modellen om de zaak draaiende te houden”, zegt Becker.Het CCS bestaat dit jaar 79 jaar.Ala-D Media