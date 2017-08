De crèche te Ricanau Mofo krijgt spoedig een nieuwe opzet.





De crèche ving ongeveer 75 kinderen op. De meeste bewoners van het dorp zijn in de landbouw. Dit bracht met zich mee dat na het oogstseizoen er weinig animo was voor de dorpelingen om hun kinderen naar de crèche te brengen. Mede daardoor kwamen er niet voldoende financiën binnen. Na oriëntatie is ook gebleken dat de crèche niet volgens de ECD standaarden werd beheerd.Het gebouw is vervallen en er is weinig deskundigheid voor het goed opvangen van de kinderen. Volgens de kapitein moet er een duurzame oplossing gezocht worden.Suricorps for Development heeft donderdag, na een korte sessie met enkele ouders, de dorpsleiding, de ex-crècheleidsters en de peuter- en kleuterleidsters, een herstart gemaakt. Hierna zijn iets meer dan 60 huishoudens van het dorp door vrijwilligers van Suricorps geënquêteerd.Volgens Merville Vrede, program manager bij Suricorps, zal via een holistische benadering gekeken worden naar de situatie waarbij aan alle facetten zal worden gedacht in de nieuwe opzet. Vrede vindt het belangrijk dat de duurzaamheid van de nieuwe opzet gegarandeerd is en dat dorpsgemeenschap zich betrokken voelt. “In deze voorfase wordt daarom onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken die hebben geleid dat de crèche niet meer operationeel is en wordt er samen met de gemeenschap gezocht naar mogelijke oplossingen voor de nieuwe opzet. Ook zal voldoende aandacht geschonken moeten worden voor het op gang brengen van het bewustwordingsproces bij de gemeenschap ten aanzien van de vroege stimulering van de ontwikkeling van het kind.”Suricorps zal na analyse van de onderzoeksgegevens, een projectplan schrijven en er zal zowel nationaal als internationaal gericht naar fondsen gezocht worden voor de nieuwe opzet van de crèche. “Er zijn al enkele in het vizier en we verwachten op middellang termijn concrete resultaten te boeken”, zegt Vrede.Ala-D Media