De eerste politieman verklaarde dat hij wel bij de aanhouding was, maar niet betrokken was bij het onderzoek. Hij zat in de politiewagen, maar stapte niet eruit. De tweede agent verklaarde dat ze de verdachten klemreden. Hij heeft geen onderzoek verricht. Zijn taak was om af te schermen.De derde politieman gaf een relaas over wat er zich op die bewuste dag heeft afgespeeld. De getuige verklaarde dat de politie een melding kreeg van het voertuig waarmee de beroving gepleegd was. Het kentekennummer werd doorgespeeld. Uren later werd de auto gesignaleerd te Flora. De politie heeft het voertuig toen klemgereden. Hierin zaten de drie verdachten. De auto werd door Giano P. bestuurd. De plek waar de beroving plaatsgevonden had, was erg druk. De politie besloot de mannen af te voeren naar het politiebureau. Het voertuig werd doorzocht. Er werden een mobiele telefoon en een bon van een taxirit aangetroffen. De mobiele telefoon werd getoond aan Giano P., maar hij zei dat het niet van hem was. De benadeelde heeft die telefoon herkend. Het toestel is van de benadeelde.Giano P. en Sergio A. verklaarden dat het toestel niet in het voertuig was. Volgens hen kwam de politie er na een kwartier mee. De getuige zei dat die informatie niet juist is. De telefoon lag linksachter op de vloer van het voertuig. Op 5 oktober zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath