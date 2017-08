Minister Ferdinand Welzijn





In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is het in dit stadium niet nodig te onderhandelen over de verhoging van de importtarieven. De importeurs van kip hebben in een onderhoud met het ministerie aangegeven dat de recente verhoging van kip niets te maken heeft met de importtarieven. De wereldprijzen zijn in de afgelopen maanden gestegen vanwege onder andere de strengere controle die voortvloeit uit de situatie in Brazilië. Enkele fabrieken in Brazilië hebben hun productie moeten staken omdat er strenge controle is uitgevoerd op hun product.Welzijn zegt dat een beroep is gedaan op de importeurs om hun winstmarges te heroverwegen aangezien deze eveneens sterk doorwerken op de prijs voor de consument in de supermarkten. Het ministerie heeft tot taak zowel de belangen van de consument als die van de ondernemers - in dit geval de importeur - te bewaken, merkt de minister op. De onverwachte verhoging van de wereldmarktprijs juist in deze periode komt de consument erg nadelig uit. Indien de productie van lokale kip wordt verhoogd, kan het prijsverschil tussen importkip en lokale kip verkleind worden. Dit kan de lokale kipproducent stimuleren, terwijl ook meer werkgelegenheid zal ontstaan. Bovendien kan het land hierdoor eveneens deviezen besparen, stelt de bewindsman.