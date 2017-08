Overzicht statistieken eindexamen Mulo 2008 t/m 2017.





Cijfermatig is het toelatingsexamen VWO/Havo/Natin iets beter gegaan dit jaar. Van de 11.560 scholieren die hebben deelgenomen aan dit examen zijn 19% geslaagd voor het VWO en 10,4% voor het Havo. Van de 2.401 scholieren die toelatingsexamen heeft gemaakt voor het Natin zijn 937 geslaagd. Vorig jaar waren er 11.336 deelnemers aan het toelatingsexamen. Toen was 17,3% geslaagd voor het VWO en 9,1% voor het Havo. Van de 2.432 kandidaten hadden 666 het examen voor het Natin gehaald.In de cijfers die het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vrijgegeven zijn de technische scholen en het avondonderwijs op dit niveau niet meegenomen. 738 (13,7%) scholieren hebben herkansing. De uitslag van het herexamen is op 23 augustus.