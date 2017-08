Vieren of herdenken? “Immigratie moet je niet vieren, maar wel herdenken”, vindt VHJI-voorzitter Elwin Atmodimedjo. “En wij doen het op onze manier door culturele activiteiten te ontwikkelen”, zegt hij aan Starnieuws. “Wij laten zien wat onze voorouders aan normen en waarden hebben meegebracht. Wat hebben wij geconserveerd en wat kunnen wij tonen en delen met anderen.” Njan dringi hoort erbij. Het is een Javaanse traditie. “Als je bij mij op bezoek komt en ik kan je geen glaasje water of bordje eten aanbieden, voel ik mij beschaamd.”Atmodimedjo zegt dat het accent bij de herdenking niet ligt op het bombastisch vieren, maar op de culturele expressie. Tijdens de bisnis inspirasi talk, vertellen twee jonge ondernemers Scherwin Djojopawiro en Merilyn Kartawirja over ondernemen, het pad naar succes, de valkuilen en leermomenten. Voorafgaand hieraan is de opening van de Kraft show van de Soeki Irodikromo Volksacademie voor Kunst en Cultuur. Tot en met zondag 13 augustus staat behalve de gebruikelijke publiekstrekkers als de voetbalwedstrijden, cabaret en djaran kepang optredens, voor de eerste keer een penchak silat toernooi op de agenda. De organisatie probeert zo deze Javaanse gevechtsport dichter bij het groter publiek te brengen. Zij wil zo ook meer meisjes en vrouwen hiervoor te interesseren.Verder houdt ex-minister Don Soejit Tosendjojo een kookdemonstratie van Javaanse gerechten. De VHJI regio Dijkveld zal de Kawinan, Mitoni en Sunatan laten opvoeren. Traditionele ceremoniën bij huwelijken, zwangerschap en geboorte en besnijdenis zullen er te zien zijn. “Een paar typische Javaanse gewoonten en gebruiken, die aan het vervagen zijn en/of niet algemeen bekend zijn onder de Surinamers.” Alles wordt authentiek uitgebeeld en is in het teken van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Javanen in Suriname.De officiële ceremonie rond de 127ste immigratiedag wordt ook dit jaar aan de vooravond – dinsdag 8 augustus gehouden. Er zijn toespraken waaronder die van vicepresident Ashwin Adhin en de Indonesische ambassadeur Dominicus Supratikto. Hierna volgen de kransleggingen en het dansfeest met muziekbands, waar onder Kasimex Houseband. De muziekgroep bestaat dit jaar 25 jaar en geeft als give-back to society, een optreden cadeau, vertelt Atmodimedjo.Op 9 augustus zijn er door de dag heen verschillende sport en culturele activiteiten. In de avond is de opening van de driedaagse expositiein De Hal. Het kunstenaarscollectief Position 125, een groep beeldende kunstenaars met Surinaams-Javaanse roots tonen hun werken. Het recente opgerichte Bob Saridin Wetenschappelijk Instituut van de VHJI sluit de herdenkingsweek af met een taalcongres op 12 en een diaspora seminar op 13 augustus.