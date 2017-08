De VES wil dat het volledig parlement, zowel coalitie als oppositie, veranderingen brengt in de voorgestelde begroting over 2017, zodat deze meer in lijn wordt gebracht met de financieel-economische draagkracht, met hogere belasting- en niet belasting inkomsten en lagere uitgaven waaronder subsidies, die ook meer gericht zijn op het faciliteren van (particuliere) productiegroei.De oproep van de VES wordt gedaan in een openbrief getekend door voorzitter Winston Ramautarsing. De openbrief aan de Nationale Assemblee luidt: