De man lag gewoon op de bamboestok en gebruikte zijn slippers als pagaai. Hij is overgedragen aan de recherche van het gewest. Eerst werd gedacht dat het ging om één van de ontvluchte criminelen van de Guyanese gevangenis.Na overleg met Guyanese collegae, bleek dat niet zo te zijn. De politie onderzoekt nu als deze man iets op zijn kerfstok heeft in Guyana. Volgens regiocommandant Wiedjaikumar Oedit zijn de korpsen uit beide landen bezig uit te zoeken of deze man voorkomt in de criminele data van de politie in Guyana. Hij benadrukt dat het niet gaat om één van de zware criminelen die onlangs zijn ontsnapt uit de Guyanese gevangenis.