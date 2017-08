De SLM heeft vrijdag de vluchten vanuit Amsterdam en Paramaribo niet kunnen uitvoeren, omdat de Airbus A340 waarmee de Mid-Atlantische route wordt onderhouden, een technisch probleem had. De passagiers van deze vluchten zijn maandag vervoerd.Aan Starnieuws legt Lachmising uit dat de luchtvaartmaatschappij dinsdag heeft voldaan aan de ACMI (vliegtuig met bemanning en verzekering) aanvraag van TUI voor de Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam charter. Woensdag heeft de SLM haar eigen Amsterdam-Paramaribo-Amsterdam route uitgevoerd. Gisteren, donderdag, is de SLM-kist met 36 minuten vertraging, vertrokken naar Las Palmas voor TUI. Deze vertraging was volgens Lachmising opgetreden door de Air Traffic Control. Hij wijst erop dat de SLM vanaf vandaag haar normaal schema weer oppakt.“Het is ons gelukt, met goede communicatie en nog meer de inzet van alle betrokkenen om dit gedurfde schema af te werken,” stelt de SLM-topman. Hij vindt het des te meer een prestatie van alle betrokkenen dat het schema is afgewerkt zonder een vertraging van meer dan drie uren. Lachmising is ervan overtuigd dat “wij het kunnen en wij samen zullen werken aan het naar grotere hoogte brengen van ons aller SLM.”