De buisbreuk te Leiding 9A die ontstaan was door onverantwoorde graafwerkzaamheden. (Foto: SWM)





"Ondanks alle voorlichting en waarschuwing blijven mensen onverantwoord graven en buizen kapotmaken. Met man en macht moet er gewerkt worden door de SWM om de schade te herstellen. Het kost het bedrijf heel wat geld en hoofdbrekens omdat mensen onverantwoord bezig zijn. Om wie het ook gaat, wij zullen de schade tot de laatste cent op hen verhalen en er zal steeds aangifte worden gedaan," benadrukt Oosterling.De SWM zal de schade die geleden is, opmaken. Dit kan behoorlijk oplopen. Zolang de ondernemer niet betaalt, zal de graafmachine niet worden vrijgegeven, stelt de SWM-directeur. Behalve de breuk herstellen, moet er extra chloor gebruikt worden om het water schoon te krijgen. Er zal extra gespoeld moeten worden. In het distributiesysteem is er veel lucht ontstaan. Het kan dagen duren voordat het water weer vloeiend uit de kraan zal vloeien. Oosterling benadrukt dat de kwaliteit van het water constant wordt gemonitord.